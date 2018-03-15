وزير التموين: احتياطي الزيت والقمح والسكر يكفي لعدة أشهر

كتبت- عايدة رضوان:

قدم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، حول توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاتها التابعة.

واستعرض التقرير، حسب بيان للوزارة، اليوم الخميس، مدى كفاية المخزون الإستراتيجي من السكر الذي تجاوز 4.4 شهرًا، فيما ارتفع الاحتياطي الإستراتيجي من المخزون والتعاقدات من زيت الطعام المستخرج من بذرة فول الصويا وعباد الشمس إلى 4.7 شهرًا.

وبلغ المخزون الاستراتيجي من القمح - وفق التقرير - 3.2 شهرًا، وهو ما يكفي احتياجات البلاد من إنتاج الخبز المدعم لما بعد دخول موسم حصاد القمح المحلي، بمعدل إنتاج يبلغ 250 مليون رغيف يومياً، كما بلغ رصيد السوق المحلي من الأرز 7 أشهر.

وأوضح وزير التموين، أن ارتفاع الاحتياطات من السلع الأساسية إلى معدلات آمنة جاء تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بتوفير السيولة المالية اللازمة لتدبير الاحتياجات بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي.

ونوه الوزير، إلى أن إتاحة السلع وتوافرها في الأسواق ساهم في خفض معدلات التضخم إلى 14.3% خلال شهر فبراير 2018 مقابل متوسط 31.7% خلال نفس الشهر من عام 2017، ووجه الوزير كافة الأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات على الأسواق خلال الفترة المقبلة.​