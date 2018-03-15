الجفري يوجه رسالة لأم الشهيد: "هدية ابنك في عيد الأم هذا العام الجنة" - فيديو

كتبت- ياسمين محمد ومي مدحت:

وجه الشيخ الحبيب علي الجفري رسالة إلى أم الشهيد، بمناسبة اقتراب "عيد الأم"، قائلًا: "بعد أيام ستتذكري أنه بتاريخ 21 من مارس كان يدخل ابنك عليك بهدية عيد الأم فلا تحزني، لأنه دخل عليكي بهدية لا يوجد في الأحياء أجمعين من يستطيع أن يدخل بها على أمه".

وأضاف الجفري – خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ27 للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس- أنه لا يمكن لأحد أن يهدي أمه بهدية بحجم الجنة، فالشهيد يدخل على أمه كل عام ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع في 70 من أهل بيته، متسائلًا: "من يا ترى أول من سيفكر في الشفاعة له؟".

وذكر الجفري، حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حينما جاءته أم حارثة التي استشهد ابنها وهو في العشرين من عمره تسأله: أين ابني حارثة، فيقول لها الرسول يا امرأة احتسبيه عند الله، فتكرر عليه السؤhل ويكرر عليها الإجابة، لتقول له يارسول الله ما عن هذا أسألك، أين ابني حارثة أفي الجنة هو أم في النار؟، فإن كان في الجنة احتسبت ورضيت، وإن كان في النار اجتهدت في البكاء عليه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك حارثة أصاب الفردوس الأعلى منها.