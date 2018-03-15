الرئيس السيسي يقبل رأس والدة الشهيد محمد سمير إدريس

كتبت- عايدة رضوان ومي مدحت:

قبّل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رأس والدة الشهيد محمد سمير إدريس، بعد إلقاها كلمة خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 27 للقوات المسلحة اليوم الخميس.



وقالت والدة الشهيد: "أنا واقفة قدام حضراتكم رجلي على الأرض وراسي لامسة السما فخر وعزة وكرامة".

وتابعت في نص الكلمة: "عاوزة أقول لكل أم شهيد وزوجة شهيد وأولاد شهيد، الصبر والاحتساب، احنا كلنا لازم نبقى واقفين ورا جيشنا وشرطتنا، ومحافظين على كل شبر في أرضك يا مصر، وإن كان الدكتور سمير إدريس - زوجها - إن أنا وأولادي وأحفادي فداء تراب مصر، فأنا بجدد العهد مع حضرتك وبقول أنا وأولادي وأحفادي فداء تراب مصر وبقول تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر".