السيسي: أقسم بالله لو سقطت مصر لضاعت الأمة

كتبت- عايد رضوان:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أمن الأمة يتوقف على أمن مصر، قائلًا: "والله لو سقطت مصر لضاعت الأمة كلها، أنا بقسم بالله"، ده مش عشان أنا مصري، لازم الكلام ده يبقى واضح عندكم، إحنا 100 مليون إحنا القلب، قلب الأمة، يا نعيش فتعيش أو لاقدر الله".

وتابع الرئيس السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 27 للقوات المسلحة، اليوم الخميس: "إن شاء الله لن يجرؤ أحد أبدًا على المساس بيكم - في إشارة إلى المصريين - طول ما الجيش فيه نفس، وطول ما الشرطة فيها نفس، يا نموت كلنا يا نعيش كلنا".

وأوضح الرئيس السيسي:" ما تحقق خلال الـ 4 سنين اللي فاتوا رغم التمن والألم والجرح لكن بفضل الله كان تمنه الأمن والسلام مش بس لمصر، لكن لكل الأمة العربية".​