زوجة الشهيد قائد كتيبة بالشيخ زويد: "كان بيصحي زمايله يصلوا الفجر"

كتب- محمد نصار:

قالت رشا إسماعيل، زوجة الشهيد البطل عقيد أركان حرب أحمد محمود شعبان، قائد كتيبة الدبابات بالشيخ زويد، إن أمل والده ووالدته كان أن يرونه ضابطا في القوات المسلحة، وبالفعل تحققت هذه الأمنية.

وأضافت رشا، خلال افتتاح الدورة التثقيفية الـ 27 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنها تزوجته عام 2010، وكان متواضعا ومتعاونا معها في كل شيء، ولم يسبب لها حزنًا قط.

وتابعت: "كنت بطلب السفر معاه، كان بيقولي صعب علشان ظروف شغلي، وطول وقت إجازته عقله مش معايا، ويتصل دايما بزمايله للاطمئنان عليهم".

وأضافت أنه كان يخبرها بأنهم لن يتركوا سيناء إلا بعد تطهيرها والثأر للشهداء وأبطال القوات المسلحة، وكان دائم زيارة المصابين في المستشفيات لرفع روحهم المعنوية.

وتابعت: "بعد أن توفي والده صمم على أخذ والدته للعيش معه، وكان يوصي أخاه دائما علينا، وأعطاه أرقام أصحابه في الزيارة الأخيرة، وكان بيصحي أصحابه في الجيش يصلوا الفجر".

وأوضحت أنه كان يذهب للمداهمات مبتسما وسعيدا، لأنه كان يريد أخذ حق زملائه الشهداء، وفي آخر مداهمة، كان يشعر أنها الأخيرة.

ووجهت رشا إسماعيل، كلمة شكر لوالدته التي "تستحق الشكر"، لأنه استطاعت أن تربي ابنها جيدا وتعلمه معنى حب الوطن.