علي الجفري: نقاتل قوم أرادوا اختطاف الدين وتشويهه - فيديو

كتب- محمد نصار ومي مدحت:

قال الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري، إن قتال خوارج العصر في الوقت الحالي أمر جامع لمفاهيم الشهادة في سبيل الله، حيث إن الذين نقاتلهم قوم أرادوا اختطاف دين الله وتقديمه مشوها إلى البشرية.

وأضاف الجفري، خلال افتتاح الدورة التثقيفية الـ 27 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المعركة التي يتم خوضها الآن هي دفاعا عن دين الله عز وجل، ودفاعا عن حياة وعرض ومال، مستدركا: "إذا قلنا أنها معركة دفاع عن الوطن فهي جامعة لكل ذلك".

وتابع: قال الرسول سيكون من بعدي من أمتي قوم يقرأون القرآن فلا يتجاوز حلاقيمهم، ثم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، فمن قتلوه يكون شهيدا عند الله، ومن قتلهم يكون له أجر قتل هذه المارقة الخبيثة التي تخرج في المسلمين.

وأكد أن الشهيد هو من قتل في سبيل الله مدافعا عن عرضه وماله وعلمه، كما أنه من قتل غدرا، إلى جانب المبطون والمطعون والغريق، والمرأة التي تفقد حياتها خلال إنجاب عنصر جديد للبشرية.