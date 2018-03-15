الرئيس السيسي يشاهد "مشوار البطولة" في ندوة القوات المسلحة

كتب- محمد نصار :

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا بعنوان "مشوار البطولة"، الذي أنتجته الشئون المعنوية، خلال افتتاح فعاليات الندوة التثقيفية الـ 27 للقوات المسلحة.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، افتتاح فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بحضور عدد من قيادات القوات المسلحة، وشيخ الأزهر وعدد من الوزراء والشخصيات العامة.

وعرض الفيلم لكلمات لأهالي الشهداء، والتعليق للفنان كريم عبدالعزيز.