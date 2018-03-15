الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة الصغرى والشبورة

كتبت – سحر عزام: ​​

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تعود اليوم لمعدلها الطبيعي وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة والوجه البحري 24 درجة.

وأضاف "عبدالعال" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "Extra news"، اليوم الخميس، أن فصل الربيع سيبدأ الأربعاء المقبل 21 مارس ويشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة ونشاطًأ للرياح وفقا لسمات هذا الفصل.

وحذر من الشبورة المائية على الطرق هذا الأسبوع خلال فترات الصباح الباكر ومن انخفاض درجات الحرارة الصغرى خلال الفترات المتأخرة من الليل وحتى الفترات الأولى من الصباح.