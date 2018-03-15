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اليوم.. "سعفان" يسلم 75 عاملا عقود عملهم بدولة خليجية

10:27 ص الخميس 15 مارس 2018
اليوم.. "سعفان" يسلم 75 عاملا عقود عملهم بدولة خليجية

وزير القوى العاملة محمد سعفان

كتبت- عايدة رضوان:

يسلم وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الخميس، 75 عاملا عقود عملهم للعمل بإحدى شركات المقاولات بدولة خليجية، براتب شهري يوازي 6 آلاف جنيه مصري تقريبا، فضلا عن توفير السكن و3 وجبات غذائية والمواصلات الداخلية، وتذاكر الطيران.

وأوضح الوزير، في بيان، اليوم الخميس، أن الوزارة تقدم هذه الفرص كخدمة مجانية انطلاقا من دورها في توفير فرص للشباب بالداخل والخارج، مشيرًا إلى أنه أصبح هناك جسر من الثقة بين الوزارة والشباب، ما يعطي مصداقية بيننا وبينهم.

وأضاف سعفان، أن الوزراة ترعى العمالة المصرية بالخارج رعاية كاملة، وتعمل على حل مشاكلها من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج، فدورها الأساسي والرئيسي هو رعاية وحماية العامل المصري في أي مكان.​

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