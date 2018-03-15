زيادة المعاش أعضاء المهن الطبية إلى 800 جنيه أول يوليو

كتب - أحمد جمعة:

قرر مجلس اتحاد المهن الطبية، أمس الأربعاء، زيادة المعاش النقابي للأطباء، وأعضاء المهن الطبية من البشريين والصيادلة والبيطريين وأطباء الأسنان إلى 800 جنيه بداية من يوليو المقبل.

وقالت نقابة الأطباء، في بيان أمس الأربعاء، إن زيادة المعاش سيكون بشرط تسديد النقابات الأربع لاتحاد المهن الطبية كل المستحقات المتأخرة عليها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالاتحاد.

وكان مجلس اتحاد المهن الطبية انعقد أمس لمناقشة عدد من القضايا المهمة لأعضاء المهن الطبية بمشاركة النقابات الأربعة منها أزمة ضعف المعاشات.​