نشاط الرئيس يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

القاهرة-(أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الخميس، عددا من قضايا الشأن المحلي، جاء في مقدمتها نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في ضوء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية التي تبدأ صباح غد الجمعة بالنسبة للجاليات المصرية في الخارج وتستمر عمليات التصويت ثلاثة أيام.

تحت عنوان "السيسي يتعهد بانتخابات نزيهة ويدعو المواطنين للمشاركة" ذكرت صحيفة "الأهرام" في صفحتها الأولى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستتم بشفافية ونزاهة تامة، مشددا على أن نتائجها ستعلن بكل شفافية.

وطالب المواطنين بالمشاركة بكثافة، أيًا كانت توجهاتهم وآراؤهم، للتعبير عن إرادتهم الحرة، والإسهام في بناء الوطن وتعزيز استقراره وحريته.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس قوله، خلال زيارته مقر وزارة الداخلية بالقاهرة أمس، إنه يفضل نزول أعداد كبيرة من المصريين للانتخابات الرئاسية حتى لو حصل على ثلث أصواتهم، على أن ينزل عدد أقل ويعطونه أصواتهم، مشيرا إلى أن نزول المصريين للانتخابات سيكون بمثابة دعم للدولة ومشروعها.

ووجه الرئيس التحية لرجال الشرطة، وأشاد بالدور الحيوي الذي يقومون به في ضبط الأمن وترسيخ الاستقرار في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف تعزيز شعور المواطنين بالأمان وحماية أرواحهم وممتلكاتهم ومن ثم تهيئة المناخ الملائم للتنمية وبناء الدولة.

ونقلت "الأهرام" عن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قوله إن الرئيس عقد اجتماعا خلال الزيارة مع رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الدفاع والداخلية، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، وكبار قادة القوات المسلحة والشرطة، لبحث مستجدات الحالة الأمنية في البلاد.

وأضاف المتحدث أن الرئيس تفقد خلال الزيارة، مركز المعلومات وإدارة الأزمات بمقر وزارة الداخلية، حيث استمع إلى عرض تفصيلي عن المركز والقدرات المتوافرة به، كما استمع إلى كلمة اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، التي عرض خلالها جهود الشرطة في مكافحة الإرهاب وقوى التطرف.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس شاهد كذلك عددا من الأفلام التسجيلية حول دور الشرطة في العملية الشاملة «سيناء ٢٠١٨» لمواجهة الإرهاب فى سيناء وعلى كل المحاور والاتجاهات الاستراتيجية بالدولة وذلك بجانب القوات المسلحة وبالتنسيق معها.

وفي سياق آخر ، وتحت عنوان "مصر ترفض ادعاءات الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان" ذكرت صحيفة "الأخبار" أن السفير علاء يوسف المندوب الدائم لمصر لدي الأمم المتحدة في جنيف رفض ما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية أمس تحت البند الرابع لجدول أعمال مجلس حقوق الإنسان.

وأكد السفير يوسف أن ما ورد في بيانات تلك الدول من ادعاءات مرسلة تفتقر إلى الموضوعية حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر دون اعتبار لما يشهده الملف الحقوقي من تطور وحراك إيجابي وذلك بالرغم من الهجمة الإرهابية الشرسة التي تتعرض لها مصر، ما يرسخ لنهج الوصم والتشهير الذي يسمم روح التعاون داخل المجلس.

ودعا السفير تلك الدول إلى تركيز بياناتها علي جهودها من أجل مكافحة مظاهر العنصرية الفجة وانتشار خطاب الكراهية والتحريض علي العنف وسوء معاملة للمهاجرين واللاجئين، كما حث الجهات المختصة في تلك الدول علي مواصلة جهودها من أجل كشف حادث قتل واختفاء عدد من المواطنين المصريين منهم شريف ميخائيل الذي وجد مقتولاً في سيارة في لندن، ومحمد باهر صبحي الذي وجد مقتولا بجانب خط سكة حديدية في نابولي بإيطاليا، وعادل معوض هيكل الذي اختفي في ظروف غامضة في إيطاليا منذ ما يزيد علي عامين، وحادث الاعتداء الذي وقع علي الفتاة المصرية مريم مصطفي منذ أسابيع في بريطانيا.

وذكر السفير علاء يوسف أن الأفضل لتلك الدول الاطلاع علي تقرير مراجعة منتصف المدة لتنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة الذي قدمته مصر علي هامش الدورة الحالية، حيث تضمن عرضاً للضمانات الدستورية والقوانين وتطور التشريعات التي تكفل حرية الفكر والرأي والتعبير والإعلام، وللدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني كشريك للحكومة المصرية في تنفيذ أولويات الخطة الوطنية علي النحو الذي ينظمه القانون، علماً بأن أكثر من 48 ألف منظمة مجتمع مدني وأكثر من 120 منظمة أجنبية غير حكومية تعمل في مصر بحرية.

وأوضح أن مزاعم الاحتجاز التعسفي لا تعدو سوي اتهامات باطلة، فاحتجاز أي شخص أو منعه من السفر يتم بناء علي قرار من النيابة العامة، وعلى أسس وضمانات قانونية حددتها التشريعات المصرية، ولا يوجد دليل علي بطلان مزاعم الاختفاء القسري أقوي من الواقعة الأخيرة للفتاة التي زعمت محطة الـ"بي بي سي" اختفاءها قسرياً، في حين أنها ظهرت بعد ذلك للإعلام ونفت تلك الادعاءات، كما أن الحكومة المصرية تبدي تعاوناً تاماً مع مجموعة العمل المعنية بالاختفاء القسري.

وفيما يتعلق بمأساة وفاة الإيطالي "جوليو ريجيني"، أوضح أن الجهات المختصة تبذل أقصي جهودها لغرض كشف غموض تلك الجريمة التي ندينها بشدة، وتتعاون جهات التحقيق المصرية بشكل كامل مع نظيرتها الإيطالية.

وفيما يتعلق بالمواطن الفرنسي "إريك لانج" تم تقديم مرتكبي تلك الجريمة إلي المحاكمة وحكم عليهم بالسجن.

وفي متابعتها للشأن المحلي وتحت عنوان "المصريون في الخارج يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة غداً" ذكرت صحيفة "الأخبار" أنه سيتوجه في التاسعة من صباح غد الجمعة، بحسب توقيت كل دولة، المصريون المقيمون في الخارج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت الصحيفة أن عملية الاقتراع تجرى بـ 139 سفارة وقنصلية علي مستوي دول العالم، في 122 دولة حول العالم، وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بالتعاون مع وزارة الخارجية، ووزارة الهجرة، من جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لتصويت المصريين في الخارج، والمقرر إجراؤها غدا الجمعة وتستمر علي مدار ثلاثة أيام.

وأشارت إلى أن السفراء والدبلوماسيين المشرفين علي اللجان الانتخابية تسلموا أوراق العملية الانتخابية من بطاقات الاقتراع ومحاضر فتح وغلق اللجان الانتخابية، وكافة أدوات عملية الاقتراع، ويستمر التصويت حتي التاسعة مساء، بحسب توقيت كل دولة، ويتخلل عملية التصويت ساعة للراحة يحددها كل مسئول عن السفارة، أو القنصلية التي تجري فيها عملية الاقتراع.

وأكدت الهيئة، أنه تم الانتهاء من عمل الترتيبات اللازمة لإجراء التصويت والتي من بينها ربط اللجان الفرعية البالغ عددها 139 لجنة في مقر البعثات الدبلوماسية في الخارج، إلكترونيا، بـ"سيرفرات"فائقة السرعة بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات بالداخل، وكذلك إمدادهم بـ 180 جهاز تابلت ومهندسين وفنيين مدربين بالهيئة، لسهولة العمل علي هذه الأجهزة.

وأضافت أنه سيكون هناك ربط (صوت وصورة) مع 16 دولة بالهيئة الوطنية للانتخابات، وهي الدول الأكثر كثافة وتواجدا للمصريين مثل الدول العربية وأمريكا وفرنسا وإنجلترا. .

وفي الشأن المحلي أيضا وتحت عنوان "شاكر: الكهرباء استعدت للصيف" ذكرت "الجمهورية" أن وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة للمواطنين والعمل على وضح حد لشكاوى الفواتير والإسراع في تركيب العدادات الكودية للعشوائيات والمنازل المخالفة ومراجعة كافة مكونات الشبكة والتأكد من استعدادها للعمل بأعلى كفاءة خلال شهور الصيف والرد على شكاوى المواطنين.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير وقيادات شركة توزيع كهرباء جنوب القاهرة بحضور نائب الوزير المهندس أسامة عسران ورئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقي وقيادات القطاع.

وأشار الوزير إلى أن مصر لديها قدرات كهرباء تؤمن كافة الاحتياجات للمواطنين وخطط التنمية، كما أن الدولة أنفقت حجم استثمارات غير مسبوق لتطوير شبكتي النقل والتوزيع والتي بلغت 40 مليار جنيه لضمان تقديم خدمة مستقرة ودائمة لأكثر من 33 مليون مواطن.

وفي الشأن الاقتصادي، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مصر قررت التقدم إلى وزارة التجارة الأمريكية لاستثنائها من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم إغراق على الحديد الوارد إلى الولايات المتحدة من 12 دولة من بينها مصر خاصة وأن صادرات مصر من الحديد لا تتجاوز 273 ألف طن بقيمة لا تتعدى 100 مليون دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن تصدر وزارة التجارة الأمريكية الأحد القادم منشورا يتضمن الإجراءات التي يجب على أي دولة القيام بها من أجل التظلم على القرار.

من ناحية أخرى، علمت "الجمهورية الأسبوعي" أن هناك مفاوضات مع الحكومة الأمريكية لإدخال منتجات مصرية جديدة ضمن اتفاقية الكويز التي يتركز أغلب صادراتها في قطاع الملابس وتشمل المنتجات الجلدية والتكنولوجية.