الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم بالدرجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وتصل لحد الضباب على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 15 24

وسط الدلتا 15 24

الإسكندرية 15 23

بلطيم 14 21

مطروح 12 22

السلوم 10 21

سيوة 13 27

بورسعيد 15 20

دمياط 15 20

العريش 09 22

رفح 09 21

الإسماعيلية 13 25

السويس 14 25

رأس سدر 14 28

نخل 07 25

نويبع 18 28

طابا 13 23

كاترين 08 24

الطور 14 26

شرم الشيخ 18 29

الغردقة 17 30

مرسى علم 14 30

الفيوم 11 25

بنى سويف 11 25

المنيا 11 26

أسيوط 12 29

سوهاج 13 32

قنا 13 32

الأقصر 14 34

أسوان 14 34

أبوسمبل 14 32

الوادى الجديد 11 34

شلاتين 17 31

ابو رماد 17 30

راس حدربة 18 29

حلايب 18 29