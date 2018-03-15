لافتات "انزل شارك" لحث المواطنين على المشاركة الانتخابية تغزو شوارع القاهرة

مصطفى الفقي: هناك صحوة في التواصل مع التجارب الأجنبية في التعليم

كتبت-مروة شوقي:

قام حزب الوفد، بتوزيع عدد من البانرات في شوارع محافظة القاهرة، تحت عنوان "مصر اولاً.. انزل شارك"، لحث المواطنين على المشاركة في اللانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونظم حزب الوفد، عدد من المؤتمرات الجماهيرية، في المحافظات المختلفة، في اطار حملة الحزب "مصر اولا.. انزل شارك"، للتوعية التثقيفية بأهمية المشاركة في الحياة السياسية، لاستكمال مسيرة بناء الوطن.