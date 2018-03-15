أديب عن ستيفن هوكينج: "العالم كله بيتكلم عنه.. وإحنا مركزين في عبدالله السعيد"

كتب- محمد قاسم:

قال الإعلامي عمرو أديب، إن عالم الفيزياء الراحل ستيفن هوكينج بات حديث العالم بعد وفاته، لافتًا إلى أن العالم الراحل تعرض لهجوم كبير لأنه كان ملحدًا.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم" المذاع عبر قـنـاة "On E": "الراجل ده كان أسطورة والعالم كله بيتكلم عنه ومهتم بيه، وإحنا هنا لسه مركزين في عبدالله السعيد".

وتوفي عالم الفيزياء البريطانى الشهير ستيفن هوكينج Stephen Hawking، أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 76 عاما.