كتب- السيد الحراني:

استقبل اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، الأربعاء، غيث فريز مدير المكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالمنطقة العربية والوفد المرافق له.

وتأتي الزيارة في إطار التعاون مع منظمة اليونسكو خاصة في ظل حصول المحافظة على عضوية المنظمة في مدن التعلم عام 2015 .

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة فى قطاعات مياه الشرب والبيئة والثقافة والعلوم والتربية والتعليم وكيفية تنمية هذه المجالات عن طريق دعم مراكز الشباب والمدارس والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى .

حضر اللقاء الدكتورة منال عوض نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



