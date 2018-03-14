وزير الخارجية: رصدنا وسائل إعلام أجنبية استهدفت مصر -فيديو

كتب - معتز عباس:

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الوزارة رصدت استهدافًا ضد مصر خلال الفترة الماضية من قبل وسائل إعلام أجنبية، مؤكدًا أن الدولة سعت إلى تصحيحه ونقل الصورة الحقيقية عما يحدث في الداخل.

وأكد "شكري" خلال تصريحات خاصة لفضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن مصر دولة تستحق الاهتمام بسبب تأثيرها وثقلها في المنطقة، ولكن هذا الاهتمام لابد أن يوضع في الموضع الصحيح، ولا يتعدى لأي استهداف سياسي أو محاولة تصوير الأمر بغير حقيقته في محاولة التأثير بالداخل.

وشدد شكري، على أن الدولة دائماً ما توضح الصورة الصحيحة لحقيقة الأمور بالبرهان والدليل.