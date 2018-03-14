"الإسكندرية" تستضيف مؤتمرًا دولياً لدعم السياحة الإثنين المقبل

كتب ـ يوسف عفيفي:

تستضيف غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، الإثنين المقبل، مؤتمرًا دوليا لدعم وتنشيط السياحة المصرية، تحت عنوان "السياحة.. المشكلات والحل"، برعاية المحافظ الدكتور محمد سلطان، للترويج لمصر في دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

ويشارك بالمؤتمر كلًا من: وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، ووزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، ووزير الآثار، الدكتور خالد العناني، وعدد من الوزراء الآخرين، ومحافظ مدينة "مارسيليا" الفرنسية، وسفراء وقناصل الدول الأجنبية والعربية بمصر، وعلى رأسهم أمريكا وروسيا والصين واليونان، وفرنسا وإسبانيا وانجلترا ولبنان والسعودية وفلسطين والسودان، وقرابة 300 رجل أعمال ومستثمر مصري وأجنبي، والمجلس المحلي، ورؤساء الاتحادات والغرف السياحية بالكامل وكل المعنيين بالقطاع السياحي -بحسب علي المانسترلي رئيس غرفة الشركات السياحة بالإسكندرية.

وأضاف الماسنترلي في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن المؤتمر يتضمن أربعة محاور رئيسية: "الجذب السياحي، والمؤتمرات السياحة الداخلية، والسياحة البحرية والرياضية، والاستثمار السياحي"، لافتا إلى أن اللواء أحمد المخزنجى، رئيس مجلس إدارة شركة المنتزه للسياحة والاستثمار، سوف ينظم للحضور جولة سياحية على متن اليخوت في البحر بالإسكندرية، متمنيا أن يتم المؤتمر بنجاح وهو في إطار تقديم شيء لمصر وللمحافظة.

وأكد أن المؤتمر يهدف لوضع الإسكندرية على خريطة السياحة الدولية، كمدينة تستحق أن تكون في مصاف المدن السياحية العالمية الكبرى، باعتبارها أقدم مدن دول حوض البحر الأبيض المتوسط، نظرا لما تملكه من مقومات جذب سياحي عالمي.​