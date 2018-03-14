كتب - معتز عباس:

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأنه لن يُسمح بأي محاولة لإسقاط الدولة المصرية بالتزامن مع بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية، مضيفًا: "الدولة عندها هيبة ومحافظة على أمنها واستقرارها، مفيهاش قطعة سلاح خارج السيطرة، مفيهاش مجرم متساب عشان الأمن والاستقرار فيها".

وأضاف "السيسي"، خلال زيارته مقر وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، قائلًا: "هولاء المجرمين مش فاهمين أنهم بيضروا الدولة لكننا مسئولين عن أمن مصر والـ 100 مليون مصري".

وتابع: "اللي بيحاول يمس هيبة مؤسسات الدولة هنتصدى له لتحقيق أمن واستقرار الدولة وشعبها عشان البلد تطلع لقدام".

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر الأربعاء، مقر وزارة الداخلية، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومجدي عبد الغفار وزير الداخلية، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، وعدد من الوزراء، وكبار قادة هيئة الشرطة والقوات المسلحة.