بعد غياب عامين.. أبرز تصريحات توفيق عكاشة في أول ظهور له

كتب- عمر مصطفى:

بعد غياب عامين، عاد الإعلامي توفيق عكاشة للظهور مجددًا عبر برنامج جديد على صفحة قناة الفراعين على موقع "يوتيوب" ببرنامج حمل اسم "كلام جديد".

ويرصد "مصراوي" أبرز ما جاء في حديثه، الذي جاء في حقل زراعي، وسط زراعات القمح:

- شعب مصر يعيش في أسوأ ظروفه الاقتصادية على مر التاريخ، وهذه المشكلة يتحملها الشعب.

- 103 مليون مواطن وقفوا ينتظرون إعانة الدولة، وتركنا الرئيس عبد الفتاح السيسي يسبح في جهاد ونضال.

- ثورة 25 يناير كانت تهدف إلى الإصلاح.. ولكن العدو استغل هذا الأمر وانحرف بها إلى تحقيق أهدافه.

-أكد تأييده الكامل لكافة القرارات الاقتصادية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

- لولا شجاعة الرئيس السيسي وإيمانه بالعمل من أجل مصر والوطن ما كنت الأوضاع في البلاد على ما هي اليوم.

- لم يستطيع أي رئيس سابق أن يعمر في سيناء غير الرئيس السيسي.

- وجدت ضرورة الخروج مجددًا على شعب مصر بعد أن استفزني تقرير المندوب السامي للأمم المتحدة عن مصر وتشويهه للانتخابات الرئاسية.

- إن أردتم مصر دولة مثل سوريا أو العراق أو ليبيا فلا تذهبوا للانتخابات.

- السلطة التونسية غير قادر على التحكم في زمام الأمور.

- المصريون في امتحان واللي مش هيروح ينتخب ده عاوز يسقط.​

- أعلن تأييدي الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي ومعي الإعلامية القديرة حياة الدرديري .

وكانت فضائية الفراعين، أعلنت في 2 مارس 2016 أعلنت في بيان لها، عقب إسقاط عضويته من مجلس النواب، على خلفية لقاءه بالسفير الإسرائيلي في منزله دون علم المجلس، ومناقشة أمور وقضايا تمس الأمن القومي المصري، وذلك بموافقة أكثر من 400 نائبًا، إيقاف بث برامجها بشكل نهائي، وتجميد أنشطتها وعرضها للبيع.

وأصيب عكاشة مؤخرًا بانزلاق غضروفي، وتحديدًا في الفقرتين الرابعة والخامسة، وهو ما استوجب حجزه بأحد المستشفيات الخاصة لفترة ليست بالقصيرة، ونصحه الأطباء بضرورة السفر لألمانيا للخضوع لعملية جراحية هناك.