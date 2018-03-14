مسؤول: انتهاء تطوير منطقة الأهرامات قريبًا.. واحتفالية كبرى في افتتاحه​

كتب ـ يوسف عفيفي:

أكد أشرف محيي الدين مدير عام آثار الهرم، الأربعاء، قرب انتهاء مشروع تطوير منطقة الأهرامات الذي يجري بتكلفة بلغت 400 مليون جنيه.

وقال محيي الدين في تصريحات لمصراوي، إن افتتاح المشروع نهاية شهر يونيو المقبل، على تقام احتفالية عالمية بحضور عدد كبير من السفراء والوزراء.

وأضاف: "العمل في مشروع تطوير منطقة الهرم، بدأ خلال عام 2008- 2009، وتوقف كثيرا بسبب أحداث ثورة يناير الماضية؛ لعدم توافر التكلفة المالية بالكامل، وبدأ إعادة إحياء المشروع مؤخرًا عام 2015، وتحدد الانتهاء من المشروع والإعلان عن الافتتاح خلال شهر يونيو المقبل".

وأوضح أن المشروع يشمل نقل المنفذ الرئيسي بمنطقة آثار الهرم من أمام فندق "المينا هاوس" إلى طريق الفيوم ليصبح المدخل والمخرج الرئيسي للهرم.

كما يتضمن إنشاء مركزا للزوار ومركزا للطلب والوعي الأثري، وطريق كامل للسيارات الكهربائية؛ للحد من دخول السيارات والأتوبيسات السياحية إلى المنطقة؛ للحفاظ عليها من الضوضاء وخلافه، وإعطاء السائح مساحة كافية من الوقت لكي يستطيع الترحل والاستمتاع بشكل أكبر في المنطقة ويتمتع بها بدون إزعاج أو ازدحام مروري وغيره، كما أن هناك سيارات كهربائية مخصصة للزوار لنقلهم من الحافلة السياحية إلى مركز الزوار الذي يضم قاعة لعرض السينما "فيلم سينمائي قصير."