الداخلية: تيسير إجراءات حصول المواطنين على كافة الخدمات الجماهيرية

كتب - علاء عمران:

‏‫حرصت وزارة الداخلية، على تيسير إجراءات حصول المواطنين على كافة الخدمات الجماهيرية، بتحديث وتطوير أقسام الأحوال المدنية والجوازات وصحف الحالة الجنائية على مستوى الجمهورية.

ففي مجال إصدارات الأحوال المدنية، تم افتتاح (83) سجل مدني جديد، وتطوير ورفع كفاءة (194) سجلاً قائمًا فضلًا عن إبرام بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد لتقديم خدمات الأحوال المدنية للمواطنين، يتم تقديم الخدمة في (536) مكتب بريد وجاري تفعيلها بباقي مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وكشف الفيلم التسجيلي الذى عُرض خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر الوزارة بالقاهرة الجديدة، عن إصدار (41,348,705) بطاقة رقم قومي، و ( 83,466,941) وثيقة رسمية تنوعت ما بين (ميلاد، و وفاة، وزواج، وطلاق، وقيد عائلي) وإيفاد مأموريات خارج البلاد لتلبية احتياجات المصريين بالخارج من مصدرات الأحوال المدنية تيسيرًا عليهم.

وفي مجال استخراج صحف الحالة الجنائية إنشاء (76 ) وحدة إصدار جديدة، واستحداث نظام التسجيل والتعرف الآلي على البصمات العشرية وربطها إلكترونيا بقطاع الأمن العام، بما يسمح للمواطن باستخراج صحيفة الحالة الجنائية من خلال شبكة المعلومات الدولية، وتم إصدار عدد (17,128,638) صحيفة حالة جنائية.

وفى مجال استخراج جوازات السفر، تم تطوير وميكنة أقسام الجوازات إلكترونياً على مستوى الجمهورية والعمل بنظام الترقيم الآلي، بدء العمل بمنظومة التأشيرة الإلكترونية السياحية، والذى يسمح بالحصول على تأشيرة الدخول من خلال مواقع الإنترنت، وتم تطبيقه كمرحلة أولى على رعايا دول الاتحاد الأوروبي والأمريكيتين وقبرص وكندا، فضلا عن إصدار (9400780) جواز سفر.

وحرصت الوزارة بكافة أجهزتها على تفعيل التواصل المجتمعي ومبادرات حقوق الإنسان مع جمهور المواطنين، من خلال تخصيص منافذ لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بكافة الجهات الخدمية بالوزارة، تسيير سيارات مجهزة لاستخراج إصدارات الأحوال المدنية بالتجمعات الشبابية والجامعات وبأماكن إقامة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وإيفاد (93) قافلة طبية للمراكز والقرى والنجوع ودور الأيتام ضمت ( 2382 طبيب، 1267 ممرض وفني ) لتقديم خدمة طبية متميزة، قامت بتوقيع الكشف الطبي على (58323 مواطن) وصرف الأدوية اللازمة مجانًا، وإيفاد (59) قافلة طبية إلى السجون.

وعُقدت دورات تدريبية لمجموعات من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين، لتعلم لغة الإشارة، للتواصل مع ذوي الإعاقة، من الصم وضعاف السمع، وإدراكًا لأهمية دور المرأة المصرية تم استحداث إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة وافتتاح فروع لها بكافة مديريات الأمن.

كما تم تقديم الرعاية المتكاملة المادية والاجتماعية والصحية لأسر الشهداء والمصابين من خلال إنشاء كيان بالوزارة منوط به متابعة تقديم تلك الخدمات.