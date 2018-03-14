​محامي الطالبة مريم ضحية اعتداء لندن: "حقها لن يضيع"

كتب- معتز عباس:

قال عماد أبو حسين، محامي الطالبة المصرية مريم مصطفى، ضحية الاعتداء في بريطانيا، إن حق الطالبة لن يضيع وسيتم محاسبة المخطئ، سواء المعتدون على الطالبة أو مسؤولو المستشفى الذين تقاعسوا عن علاج مريم".

وأضاف أبوحسين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن "مسعف المستشفى ذكر في تقريره أن الطالبة وصلت إلى المستشفى بعد إصابتها في القلب، وتجاهل الإصابة التي تعرضت إليها الطالبة في المخ إثر تعرضها للاعتداء الوحشي".

وتابع: "هناك تقاعس شديد من السلطات البريطانية في التعامل مع قضية مريم، خاصة أنها ألقت القبض على فتاتين وأفرجت عنهما"، مشددًا على أن ما حدث مع "مريم" جناية قتل، وليست لها خلفية سياسية.

وفي وقت سابق، أكد السفير ناصر كامل، سفير مصر في بريطانيا، الأربعاء، أن الطالبة مريم عبد السلام التي توفيت متأثرة بتعرضها للاعتداء بالضرب في لندن، ستدفن بمصر.

وتعرضت الطالبة المقيمة في مدينة "نوتنجهام" البريطانية، مطلع مارس الجاري، لاعتداء من قبل 10 فتيات بريطانيات من أصول إفريقية، في مدينة نوتنجهام، إذ سحلتها الفتيات مسافة نحو 20 مترًا في أحد الشوارع المزدحمة بالمارة، ما تسبب لها في إصابات جسيمة.



