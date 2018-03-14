"الخارجية": الطالبة ضحية اعتداء لندن ستُدفن في مصر- فيديو

كتب- معتز عباس:

أكد السفير ناصر كامل، سفير مصر في بريطانيا، الأربعاء، أن الطالبة مريم عبد السلام التي توفيت متأثرة بتعرضها للاعتداء بالضرب في لندن، ستدفن بمصر.

وأوضح "كامل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن القنصل العام ومستشار السفارة بجوار أسرة مريم عبد السلام التي تعرضت للاعتداء بالضرب في لندن، بالمستشفى لإنهاء إجراءات نقل الجثمان.

وشدد على أن الجناة معروفون لدى الشرطة البريطانية وجاري اتخاذ إجراءات إقامة دعوى قضائية من جانب الشرطة البريطانية.

وقال إن "القضية جنائية وليست سياسية ولو ليها حق هنجيبه".

وتعرضت الطالبة المقيمة في مدينة "نوتنجهام" البريطانية، مطلع مارس الجاري، لاعتداء من قبل 10 فتيات بريطانيات من أصول إفريقية، في مدينة نوتنجهام، إذ سحلتها الفتيات مسافة نحو 20 مترًا في أحد الشوارع المزدحمة بالمارة، ما تسبب لها في إصابات جسيمة.

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