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رئيس الطائفة الإنجيلية: دعم الدولة المصرية واجب وطني

08:07 م الأربعاء 14 مارس 2018
رئيس الطائفة الإنجيلية: دعم الدولة المصرية واجب وطني

الدكتور القس اندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور القس اندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أن دعم الدولة المصرية واجب وطني في هذه المرحلة الدقيقة.

وقال زكي - في كلمته بندوة "مصر التي نحلم بها" التي نظمتها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مساء اليوم الأربعاء- إن الهدف من اللقاء الذي يشارك به نواب برلمان وقادة فكر وأساتذة جامعات وإعلاميين ومفكرين هو التوصل لتوصيات حول مصر التي نحلم بها جميعا لرفعها إلى رئاسة الجمهورية والجهات المعنية في الدولة.

وأضاف: "نحن نقدم دعما للدولة المصرية ونقدم لهم رؤية حول بلدنا التي نحبها وملتزمين بها وبترابها بعيدا عن الصور النمطية المعتادة".

وأكد زكي أنه التقى خلال زيارته الأخيرة إلى أمريكا بالسيناتور تيد كروز وسام براون سفير للحريات الدينية وحريات الإنسان ، كما التقى مع مدير مكتب مصر في الخارجية الأمريكية وشرح لهم ما يحدث في مصر من إنجازات.

وأشار إلى أنه قدم محاضرة في كلية اللاهوت في كلية بطرسبرج اللاهوتية وتكلم فيها عن أوضاع الأقباط في مصر بعد ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو.

هذا المحتوى من

القس اندريه زكي الطائفة الإنجيلية الهيئة القبطية الإنجيلية ندوة مصر التي نحلم بها

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