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وفاة الطالبة المصرية المعتدى عليها في لندن بعد تدهور حالتها الصحية

07:42 م الأربعاء 14 مارس 2018
وفاة الطالبة المصرية المعتدى عليها في لندن بعد تدهور حالتها الصحية

كتبت- عايدة رضوان:

توفيت الطالبة مريم عبدالسلام التي تعرضت للاعتداء والسحل على يد 10 فتيات في بريطانيا، اليوم الأربعاء، متأثرة بإصابتها في أحد مستشفيات لندن -حسبما أكدت وزارة الهجرة والمصريين بالخارج.

يذكر أن مريم حاتم مصطفى تعرضت لاعتداء من قبل 10 فتيات بريطانيات من أصول إفريقية، في مدينة نوتنجهام، إذ سحلتها الفتيات مسافة نحو 20 مترًا في أحد الشوارع المزدحمة بالمارة، ما تسبب لها في إصابات جسيمة مارس الجاري.

 

لندن حادث وفاة المصرية المتعتدى عليها فى لندن بريطانيا وزارة الهجرة

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