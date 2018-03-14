وفاة الطالبة المصرية المعتدى عليها في لندن بعد تدهور حالتها الصحية

كتبت- عايدة رضوان:

توفيت الطالبة مريم عبدالسلام التي تعرضت للاعتداء والسحل على يد 10 فتيات في بريطانيا، اليوم الأربعاء، متأثرة بإصابتها في أحد مستشفيات لندن -حسبما أكدت وزارة الهجرة والمصريين بالخارج.

يذكر أن مريم حاتم مصطفى تعرضت لاعتداء من قبل 10 فتيات بريطانيات من أصول إفريقية، في مدينة نوتنجهام، إذ سحلتها الفتيات مسافة نحو 20 مترًا في أحد الشوارع المزدحمة بالمارة، ما تسبب لها في إصابات جسيمة مارس الجاري.