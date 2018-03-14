​"أبوشقة": رئاسة الوفد ليست نزهة.. والحزب لا يحتمل المغامرات

كتبت- هند الشامي:

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، سكرتير عام لحزب الوفد، والمرشح لرئاسة الحزب، إن رئاسة الوفد ليست نزهة ولكنها عمل شاق يحتاج إلى مواجهة مع مشكلات عديدة منها المقرات ومشكلة الجريدة التي تحتاج إلى حلول عاجلة.

وأضاف أبوشقة، خلال لقاء عقده أعضاء الهيئة الوفدية بكفر الشيخ، أن حزب الوفد هو حزب المعارضة الموضوعية البناءة التي تضع الحلول وليست معارضة السباب والشتائم.

ولفت إلى أن برنامجه الانتخابي يهدف إلى الحفاظ على مبادئ وثوابت حزب الوفد، وتجهيز الحزب للإنتخابات البرلمانية والمحليات القادمة، ووضع خطة زمنية لذلك.

وقال أبوشقة: "حزب الوفد يخوض الآن معركة من أخطر معاركه ولايحتمل أن يكون أمام تجارب تحتمل النجاح أوالفشل، لأننا أمام مرحلة لا يمكن معها خوض المغامرات، لأن الوفد خلال السنوات القادمة إما أن يكون أو لا يكون".

وأكد أبوشقة أنه يسعى إلى أن يصبح الوفد لاعبا أساسيا في مسرح الحياة السياسية، مضيفًا: "لم اترشح إلا بناءً على رغبة وفدية من قيادات ووفديين مخلصين للحزب، وقلت لهم اختاروا من تريدون وسوف أكون أول من يستجيب لاختياركم لأنني أعرف خطورة المرحلة ومدى دقتها وأهميتها".

وتعهد أبوشقة بحل أزمة جريدة الحزب، قائلاً: "أنا مسئول مسئولية شخصية عن الصحفيين والجريدة لأن الصحيفة هى عين الحزب ولسانه، وانا مسئول عن إيجارات المقرات".

ورفض أبوشقة، فكرة التبرع للحزب من خارجه، مؤكدًا أنها فكرة تحتاج لضوابط حتى لايصبح الوفد أسيراً لأهداف غير معلومة.

جاء ذلك بحضور مرشحي رئاسة الحزب حسام الخولي وياسر حسان وعلاء شوالي، كما حضره طارق سباق نائب رئيس الحزب، وطارق تهامي سكرتير مساعد الوفد.