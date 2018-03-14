وزير الداخلية: القضاء على 992 بؤرة إرهابية وضبط 19 ألف إرهابي في ٤ سنوات

كتب ـ علاء عمران:

‏قال اللواء مجدي عبد الغفار، وزارة الداخلية، إن مصر شهدت خلال الأربعة أعوام الماضية حالة من الاستقرار الأمني بعد سنوات من الفوضى والانفلات، مشيرًا إلى أن التحديات الأمنية كانت هائلة، وتطلبت مواجهة شاملة على كافة المحاور والمجالات.

وأضاف وزير الداخلية، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر الوزارة بالقاهرة الجديدة، استعراض جهود أجهزة الوزارة في توجيه ضربات استباقية ضد التنظيمات الإرهابية جنبت البلاد العديد من عملياتها.

وأوضح عبدالغفار، أسفر ذلك عن القضاء على 992 بؤرة إرهابية وضبط 19,108 عنصراً إرهابياً وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة .

وتابع الوزير في كلمته، كما تم رصد العديد من الكيانات والمؤسسات الاقتصادية الداعمة لتلك التنظيمات، واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتها، الأمر الذى أدى إلى تراجع الحوادث الإرهابية من ( 481 ) حادثة عام 2014 ، و374 في عام 2015، وانخفاض في 2016 إلى 145، وانحسرت في ( 22 ) حادثة إرهابية عام 2017 .​