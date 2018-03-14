​شيخ الأزهر يصل البرتغال للقاء رئيس جمهوريتها

كتب - محمود مصطفى:

وصل الدكتور أح​​​مد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الأربعاء، إلى البرتغال، لعقد لقاءات مع رئيس الجمهورية البرتغالي ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء ووزير الخارجية.

ومن المتوقع أن يلقي الإمام الأكبر كلمة في الاحتفال الذي يعقد بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الجمعية الإسلامية في لشبونة، بحضور رئيس البرتغال والأمين العام للأمم المتحدة، وكلمة في الجامعة الكاثوليكية، أكبر جامعات البرتغال التي تستضيفه.

وكان في استقبال الإمام الأكبر شيخ الأزهر، رئيس مراسم الرئاسة البرتغالية وقائد القاعدة الجوية، والسفير علي العشيري سفير مصر بالبرتغال وأعضاء السفارة المصرية بلشبونة.

ويرافق الإمام الأكبر خلال الجولة، الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ومحمد عبد السلام، مستشار الشئون القانونية، والسفير عبد الرحمن موسى، مستشار شئون الوافدين.