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​رئيس الوزراء: رسوم مكرري العمرة ستوجه لـ"تنمية سيناء"

06:06 م الأربعاء 14 مارس 2018
​رئيس الوزراء: رسوم مكرري العمرة ستوجه لـ"تنمية سيناء"

المهندس شريف إسماعيل

كتب- محمد غايات:

أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن الرسوم الإضافية التي سيتم تحصيلها لمن سبق له أداء العمرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ستوجه حصيلتها كاملة لصالح تنفيذ المشروعات التنموية بسيناء، وتحقيق أهداف التنمية المجتمعية لأهالي سيناء.

وأوضح إسماعيل- في بيان رسمي- أن هذا القرار يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لاستكمال خطط التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، بما يساهم في تعمير تلك البقعة الغالية من أرض مصر، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها.

وكانت وزيرة السياحة، رانيا المشاط، اعتمدت في فبراير الماضي، الضوابط الجديدة للعمرة وأقرت تحصيل ما يعادل ألفي ريال سعودي (نحو 10 آلاف جنيه)، لمن سبق له العمرة في العام الماضي أو الأعوام السابقة بحد أقصى 3 سنوات، الأمر الذي أثار جدلاً في أوساط العاملين بقطاع السياحة والحج.

شريف إسماعيل مجلس الوزراء سيناء رسوم مكرري العمرة

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