السيسي يعرب عن تطلعه لمشاركة المواطنين بكثافة في الانتخابات الرئاسية

كتب- عمر مصطفى:

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مقر وزارة الداخلية، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء عباس كامل، القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، وعدد من الوزراء، وكبار قادة هيئة الشرطة والقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عقد اجتماعاً مع كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الدفاع والداخلية، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، وكبار قادة القوات المسلحة والشرطة، لبحث مستجدات الحالة الأمنية في البلاد.

وتفقد السيسي، مركز المعلومات وإدارة الأزمات بمقر وزارة الداخلية، واستمع إلى عرض تفصيلي عن المركز والقدرات المتوفره به، كما استمع إلى كلمة مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، التي عرض خلالها جهود الشرطة في مكافحة الإرهاب وقوى التطرف.

وأوضح متحدث الرئاسة أن الرئيس شاهد عدداً من الأفلام التسجيلية عن دور الشرطة في العملية الشاملة "سيناء ٢٠١٨" لمواجهة الإرهاب في سيناء وعلى كل المحاور والاتجاهات الاستراتيجية بالدولة وذلك بجانب القوات المسلحة وبالتنسيق معها.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس اطلع كذلك على جهود الشرطة في مجال الأمن الجنائي علي مستوي الجمهورية في الفترة من عام ٢٠١٤ حتي عام ٢٠١٧ التي تم خلالها ضبط مئات التشكيلات العصابية المتخصصة في مختلف أنواع الجرائم ومداهمة آلاف من البؤر الإجرامية، ومصادرة آلاف القطع من الأسلحة المتنوعة والذخيرة، وضبط عشرات الأطنان من المواد المخدرة، الأمر الذي يعكس مدى الخطورة والتهديد للدولة والمواطنين إذا ما تسني لتلك العصابات الاجرامية تنفيذ مخططاتهم، وهو الأمر الذي تصدت له الشرطة بحرفية عالية حفاظاً على مقدرات الشعب المصري.

وحيا الرئيس، رجال الشرطة لدورهم الحيوي في ضبط الأمن، وترسيخ الاستقرار في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف تعزيز شعور المواطنين بالأمان وحماية أرواحهم وممتلكاتهم ومن ثم تهيئة المناخ الملائم للتنمية وبناء الدولة.

وأوضح السفير بسام راضي أن الرئيس أعرب في ختام الاجتماعات عن تطلعه لقيام المواطنين المصريين بالمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أياً كانت توجهاتهم وآراؤهم، للتعبير عن إرادتهم الحرة، والمساهمة في بناء الوطن وتعزيز استقراره وحريته.