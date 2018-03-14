السفير الصيني: نحن على استعداد لتقاسم ثمار الانفتاح على العالم

كتبت- هند الشامي:

أكد السفير الصيني بالقاهرة سونج أيقوة، أن اجتماع دورتي البرلماني الصيني، خلال العام الجاري، بعد المؤتمر التاسع عشر للحزب الصيني الشيوعي، يكتسب مغزى مهمًا، كما يحمل رسالة مهمة، بحضور 3 آلاف نائب في جايبين و2100 مستشار سياسي.

جاء ذلك خلال عرض السفير الصيني سونج أيقوة بالقاهرة، ملخصًا لتطور الاقتصاد الصيني خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وقال خلال ملتقى نظمته السفارة الصينية بالقاهرة اليوم الأربعاء، حول الأداء دورتين للبرلمان الصيني، إن نواب الشعب الصيني مع المستشارين السياسيين بالشعب الصيني يناقشون معًا تقرير أعمال الحكومة الذي قدمه رئيس الوزراء الصيني، وتضمن تعميق الإصلاح وتحقيق الانتصار في بناء حياة رغيدة للصين، وتعديل دستور الصين لتقديم ضمانات قوية، وانتخاب وإقرار الأعضاء القيادية لأجهزة الدولة.

وأوضح أيقوة، أنه على مدى العقود الماضية حققت الصين إنجازات تنموية كبيرة، وأصبح لديها الظروف والقدرة لتحقيق التنمية على أعلى جودة، قائلًا: "وفي الوقت نفسه فإن الصين على استعداد لتقاسم ثمار الانفتاح مع العالم، وتحقيق انفتاح جديد على نحو شامل، متمسكة بمبادئ التشارك والتنافع، على أن تعمل على تنفيذ نتائج موتمر التعاون الدولي في القوى الإنتاجية وإفساحرالمجال لتعاون الاقتصاد الخارجي".​