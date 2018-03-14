متحدث الري يوضح حقيقة تصريحات الوزير عن النيل خلال زيارة أسوان

كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتور حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن هناك بعض المواقع الإلكترونية اقتطعت حديث الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أثناء زيارته لمدينة أسوان الاثنين الماضي؛ لتخرج بالكلمات والعبارات عن معانيها المقصودة وسياقها الصحيح.

وأضاف الإمام، أن حديث الدكتور عبدالعاطي، كان يدعو إلى ضرورة العمل على الحفاظ على كل نقطة مياه وتوجيهها إلى استخدامها الصحيح دون إهدار، داعيًا المواطنين إلى عدم الاكتفاء بالإعجاب بنهر النيل وعبارات الترشيد من خلال الأعمال الفنية، بل ترجمة ذلك التأثر الوجداني إلى واقع ملموس.

وأوضح المتحدث الرسمي، في بيان، اليوم الأربعاء، أن البعد الجمالي والوجداني والفني في نهر النيل يعتبر شاغلا أساسيا لوزارة الموارد المائية والري، مؤكدًا على تنميته وتطويره من خلال مشروعات كبرى، مثل مشروع ممشى أهل مصر الذي تبذل الوزارة أقصى جهدها لتنفيذه ليعود نهر النيل ليس فقط مصدرا للحياة ولكن أيضًا للجمال.

وكان الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، تحدث عن أهمية الحفاظ على نهر النيل قائلاً: "مش عاوزين الناس تسرح في جمال النيل عاوزين نحافظ عليه".​