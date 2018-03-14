السفير الصيني يشيد بقانون الاستثمار المصري ويطالب بمزيد من التسهيلات

كتبت - هند الشامي:

أشاد السفير الصيني في القاهرة، سونج أيقوة، بإقرار مصر قانون الاستثمار، داعيا القاهرة إلى تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب بما يضمن تحقيق الإيرادات واستمرارها.

جاء ذلك خلال عرض السفير الصيني ملخصا لتطور الاقتصاد الصيني في الـ5 سنوات الأخيرة، اليوم الأربعاء، الذي نظمته السفارة الصينية بالقاهرة.

وأضاف السفير الصيني، أن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيقها الأرباح ستسهم في استمرار التدفقات الاستثمارية الأجنبية في البلاد، ضاربا المثل بالشركة الخاصة بالفيبر الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي استثمرت على 3 مراحل متتالية من خلال المواد الخام والرمال المتوفرة في مصر.

ونوه إلى أن بعض الشركات الصينية قررت الدخول في الأسواق المصرية بمدينة الغزل والنسيج والكابلات الضوئية وغيرها، داعيا مصر في هذا الإطار لعدم اقتصار التنمية الاقتصادية المصرية على إيرادات قطاع السياحة وقناة السويس والمواد البترولية والغاز الطبيعي وتحويلات المواطنين من الخارج والتركيز على التحديث الصناعي والبنية التحتية والمرافق.​