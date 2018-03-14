أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الرئاسة عبد الله السعيد سد النهضة العملية الشاملة 2018 شهادة أمان محمد صلاح الدوري المصري

السفير الصيني يشيد بقانون الاستثمار المصري ويطالب بمزيد من التسهيلات

05:01 م الأربعاء 14 مارس 2018
السفير الصيني يشيد بقانون الاستثمار المصري ويطالب بمزيد من التسهيلات

السفير الصيني في القاهرة سونج أيقوة

كتبت - هند الشامي:

أشاد السفير الصيني في القاهرة، سونج أيقوة، بإقرار مصر قانون الاستثمار، داعيا القاهرة إلى تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب بما يضمن تحقيق الإيرادات واستمرارها.

جاء ذلك خلال عرض السفير الصيني ملخصا لتطور الاقتصاد الصيني في الـ5 سنوات الأخيرة، اليوم الأربعاء، الذي نظمته السفارة الصينية بالقاهرة.

وأضاف السفير الصيني، أن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيقها الأرباح ستسهم في استمرار التدفقات الاستثمارية الأجنبية في البلاد، ضاربا المثل بالشركة الخاصة بالفيبر الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي استثمرت على 3 مراحل متتالية من خلال المواد الخام والرمال المتوفرة في مصر.

ونوه إلى أن بعض الشركات الصينية قررت الدخول في الأسواق المصرية بمدينة الغزل والنسيج والكابلات الضوئية وغيرها، داعيا مصر في هذا الإطار لعدم اقتصار التنمية الاقتصادية المصرية على إيرادات قطاع السياحة وقناة السويس والمواد البترولية والغاز الطبيعي وتحويلات المواطنين من الخارج والتركيز على التحديث الصناعي والبنية التحتية والمرافق.​

السفير الصيني في القاهرة المستثمرين الأجانب قانون الاستثمار

الخبر التالى:

بالفيديو.. توفيق عكاشة يكشف سبب ظهوره مجددًا في أولى حلقاته عبر "يوتيوب"

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان