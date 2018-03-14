الأنبا إرميا: اتحاد المصريين خلف الرئيس السيسي قوة

كتب- إسلام ضيف:

قال الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي: "عندما انحاز الجيش لإرادة الشعب في 30 يونيو، أصبحت مصر على الطريق السليم".

وأضاف الأنبا إرميا خلال مؤتمر جماهيري نظمته النقابة العامة لقطاع البترول، اليوم الأربعاء، باستاد "بتروسبورت" بالتجمع الخامس: "الأنبياء خرجوا إلى مصر وعاشوا بها واحتموا بها، وكانت وستظل بلد الأمن والأمان وقلب العالم"، مستشهدًا بمقولة البابا شنودة مصر ليست وطنا نعيش فيه بل وطنًا يعيش فينا.

وأضاف رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي أن في وقت الأزمات ينهض الشعب المصري على قلب رجل واحد، وواجبنا الوطني حاليا أن نكون إيجابيين ليحتذي بنا العالم.

وتابع: "مصر سيكون لها مستقبل باهر بفضل جميع المصريين لأن اتحادهم خلف رئيسهم قوة".​