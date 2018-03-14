"تضامن النواب": تنظيم مؤتمر لتوظيف ذوي الإعاقة في الأقصر

كتب- أحمد علي:

اتفق الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، مع المهندس محمد بدر محافظ الأقصر، على عقد مؤتمر لتوظيف ذوي الإعاقة يجمع نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال والمجتمع المدني والأهلي سعيًا لتبني مشروع يليق بحجم محافظة الأقصر كواحدة من أهم مزارات العالم الجاذبة للسياحة.

جاء ذلك خلال زيارة لجنة التضامن برئاسة القصبي والوفد المرافق الذي ضم رشا رمضان وكيل اللجنة، والدكتورة مهجة غالب وكيل اللجنة، وأعضاء اللجنة النائب محمد أبو حامد، والنائبة كارولين ماهر، ورحب محافظ الأقصر بزيارة لجنة التضامن الاجتماعي وعرض خطة المحافظة في الأنشطة الاجتماعية وخريطة تقديم الخدمات لذوى الإعاقة والفئات الأكثر احتياجًا

من جانبه طالب الدكتور القصبي بأن تكون محافظة الأقصر العالمية مهيئة وتوفر كافة سبل الإتاحة لذوى الإعاقة، مشيرًا إلى أن عدد ذوى الإعاقة مليار شخص حول العالم، وسياحة الإعاقة تتوقف على تهيئة المزارات السياحية وأي دولة قد تخسر 25% من زوارها حال عدم تهيئة مزاراتها السياحية لذوى الإعاقة.

كما تحدث القصبى، عن وجوب وصول الحقوق إلى مستحقيها وخاصة في برنامج تكافل وكرامة موضحًا أن اللجنة استطاعت أن تصدر قوانين تاريخية، ومنها قانون رقم 70 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الذي ميز بين الطيب والخبيث وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي غاب 42 سنة، وأخيرا صدر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

وأوضح أن اللجنة قدمت مشروع قانون بـ"إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم"، فقد قدمته لأبطال مصر قبل يوم الشهيد الذي نحتفل به التاسع من مارس من كل عام.​