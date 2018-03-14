"سعفان": 180 ألف عامل سجلوا بالقوى العاملة خلال 13 يومًا

كتبت- عايدة رضوان:

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأربعاء، عن أنه أصدر تعليمات فورية لمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بتخصيص 25 مليون جنيه من حسابات العمالة غير المنتظمة بالمديريات لشراء شهادة "أمان" لحاملي بطاقات العمالة الصادرة من المديريات.

وقال "سعفان"، وفق البيان الصادر اليوم، إن نتائج حصر العمالة غير المنتظمة الذي تنفذه الوزارة ومديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة وصل إلى 180 ألف عاملًا على مدى 13 يومًا من بدء التسجيل، وذلك بقطاعات المقاولات والصيد والبحر والموانئ والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات من خلال حملة "حماية" لتسجيل العمالة غير المنتظمة التي أطلقتها الوزارة أول مارس ولمدة شهر.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشكلة لمتابعة حصر العمالة غير المنتظمة، لوضع رؤية شاملة لرعاية هذه الفئة.

وأكد الوزير، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية تلك الفئة من العمالة أعطت حافز لكثير من الجهات على التعاون لتوفير سُبل الرعاية والحماية اللازمة للفئة أكثر احتياجًا.

ونوه "سعفان" إلى أنه بدايةً من أبريل المقبل، سيتم تصنيف جميع البيانات التي تم حصرها على مستوى الجمهورية جغرافياً ومهنياً تمهيدًا للتعاون مع المحافظات والنقابات المختصة لوضع آلية تنظم عملية تشغيل هذه العمالة ووضع رؤية للرعاية الشاملة وفقًا لكل فئة.

وكشف الوزير، عن أن الوزارة وفرت سيارات متنقلة وفرق عمل تتوجه لتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع عملها بالمشروعات القومية الكبرى تيسيرًا عليهم.

وأوضح محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه بنهاية عملية الحصر وبدء تنفيذ آلية رعاية تلك الفئة سيتوجه مزيد من العمالة غير المنتظمة للدخول تحت مظلة الرعاية المتوفرة.

ومن جانبها اقترحت جليلة عثمان، عضو البرلمان، إطلاق حملة إعلانية بوسائل الإعلام المختلفة لتوعية العمالة غير المنتظمة بأهمية تسجيل بياناتهم، وإعطاء مزيد من الثقة بين هذه الفئة وبين الحكومة التي تسعى لتوفير الرعاية الشاملة لهم.

وحضر الاجتماع، خالد الفقي، نائب رئيس الاتحاد، ومحمد عيسى، وكيل الوزارة لرعاية القوى العاملة، ومحمد عبد الرحمن، وكيل الوزارة للتشغيل، ومصطفى عيادة، مدير عام العمالة غير المنتظمة بالوزارة، وعبد الفتاح خلاف، مدير عام إحصاءات العمل بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما حضر الاجتماع، أحمد عبد الله، مدير عام بموازنة الهيئات بوزارة المالية، وياسر الشربيني، معاون وزير القوى العاملة، وعبد العزيز سمير، المستشار الإعلامي لنقابة البترول، ومحمد أحمد، أمين صندوق النقابة العامة للمناجم والمحاجر، وشعبان خليفة حسان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، وعاطف أبا السيد مرسي، أمين صندوق نقابة البناء والأخشاب.​