جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستضيف مؤتمر "الشباب وبناء الدولة" - صور

مصطفى الفقي: هناك صحوة في التواصل مع التجارب الأجنبية في التعليم

كتب- محمد قاسم:

استضافت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ودار الأوبرا التابعة لها، اليوم، مؤتمرًا لائتلاف دعم مصر، تحت عنوان "الشباب وبناء الدولة"، نحو تفعيل دور الشباب في إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تنظمها مؤسسة الأهرام بالتعاون مع الاتحاد العربي لإعداد القيادات الشبابية بمشاركة 1000 طالب وطالبة من 4 جامعات خاصة على مستوى مدينة أكتوبر، لحث الشباب على المشاركة الإيجابية في الحياة السياسية، لاستكمال مسيرة التنمية.

وحاور الطلاب المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، والدكتورة جهاد عامر نائب رئيس الاتحاد العربي لإعداد القيادات، والدكتور صبحي عسيلة مدير تحرير الأهرام، ودكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وأشاد المهندس محمد السويدي بالمشروعات الصغيرة التي عرضها طلاب جامعة مصر على أعضاء الائتلاف، قبل بدء المؤتمر، بصحبة الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام الجامعة ومنسق المؤتمر، حيث قامت كل مجموعة من الطلبة بتقديم شرح وافٍ عن مشروعها.

وقال السويدي إنه انبهر بمستوى تفكير طلاب الجامعة، الذي ينبع عن إدارة ذات خبرة، تعمل من أجل إنشاء جيل مبتكر من الشباب، وهو ما تحتاجه الدولة الفترة المقبلة.

وأثنى أعضاء وفد الائتلاف على مشروع توسعات الجامعة بعدما قدمت دكتورة لمياء سامح أستاذ الصحافة بأعلام جامعة مصر، شرحا دقيقا لماكيت المشروع.

وقال المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن جمعية ائتلاف دعم مصر رئيس مجلس إدراتها لا يتجاوز عمره 45 عاما، وتقدم للمجتمع مجموعة من الدراسات القوية والتي لها دور فاعل في بيان الإحصاءات، وتقييم عدد من المشروعات الشبابية، واستكمل حديثه عن مستقبل الصناعات والمشروعات الصغيرة التي يقوم بها الشباب.

وأضاف أن الملتحق بالجمعية يستطيع اكتساب الخبرات من واقع المشكلات التي تطرأ له، وتعترض طريقه من خلال اكتساب الخبر من أصحاب الصناعات لتجاوزها.

وأكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، هي الحل الوحيد لمشكلة مصر الاقتصادية، مطالبًا بتسهيل تسجيل الشباب لإنشاء شركاتهم الصغيرة.

وشدد السويدي على ضرورة التواصل مع الشباب وشرح ما تنفذه الدولة من مشروعات لزيادة سرعة نمو الاقتصاد المصري، قائلًا: "هناك كثير من التحديات والشاعات ورسائل الإحباط التي وصلت للشباب ولا بد من الوقف ضدها بالتوضيح".