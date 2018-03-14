التعليم تكشف سبب قصر إجازة الانتخابات على المدارس المخصصة للتصويت فقط - صورة

كتبت- ياسمين محمد:

أوضح أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، سبب تراجع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن قراره بمنح جميع طلاب المدارس إجازة خلال فترة الانتخابات الرئاسية من 26 لـ28 مارس الجاري، وتخصيصه الإجازة لطلاب المدارس المخصصة كمقار للجان الانتخابية فقط، على أن تستمر الدراسة بباقي المدارس على مستوى الجمهورية بصورة طبيعية ومنتظمة.

وقال خيري – في تصريح خاص لمصراوي – اليوم الأربعاء، إن هناك كمًا هائلًا من المدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة مثل مدارس: النيل، الدولية، والمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، تقدمت بطلبات إجازة لوزير التربية والتعليم خلال فترة الانتخابات الرئاسية، على الرغم أنها مدارس مستثناه من الإجازة؛ نظرًا لاختلاف طبيعة دراستها وكثرة مقرراتها العملية، لذا قرر الوزير رفض كل هذه الطلبات وإلغاء الإجازة لكافة الطلاب، فيما عدا طلاب المدارس التي ستخصص كمقار للجان الانتخابية.

وكان الدكتور طارق شوقي أصدر قرارًا بتاريخ 6 مارس الماضي، بمنح كافة طلاب المدارس إجازة رسمية خلال فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية، ثم تراجع عنه اليوم مقتصرًا فترة الإجازة على طلاب المدارس المخصصة كمقار للجان الانتخابية فقط.​