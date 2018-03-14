أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الرئاسة عبد الله السعيد سد النهضة العملية الشاملة 2018 شهادة أمان محمد صلاح الدوري المصري

حسن راتب: الله أراد أن يوحد المصريين خلف القائد العظيم السيسى

04:43 م الأربعاء 14 مارس 2018
حسن راتب: الله أراد أن يوحد المصريين خلف القائد العظيم السيسى

حسن راتب

كتب- إسلام ضيف:

قال حسن راتب، رجل الأعمال ورئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، إن الله أراد أن يوحد المصريين خلف "القائد العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسى" حسب وصفه.

وأضاف راتب في مؤتمر جماهيرى الذى نظمته النقابة العامة لقطاع البترول، اليوم الأربعاء، باستاد "بتروسبورت" بالتجمع الخامس: "في تاريخ الأمم لحظات فارقة وأيام حاكمة ونحن في هذا المؤتمر في معقل الطاقة البشرية الذي يمثل عبق التاريخ والمستقبل وهو قطاع البترول."

وتابع: "الأيام السالفة شهدت تحديات اقتصادية كبيرة، والارهاب يحاول ان يقتنص هذا البلد العظيم، وعلي مدار الـ4 سنوات الماضية استطاعت مصر أن تواجه كل هذه التحديات".​

حسن راتب القائد العظيم السيسى

الخبر التالى:

اليوم.. مؤتمر جماهيري لـ"مستقبل وطن" دعمًا للسيسي في سوهاج

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان