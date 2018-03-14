حسن راتب: الله أراد أن يوحد المصريين خلف القائد العظيم السيسى

كتب- إسلام ضيف:

قال حسن راتب، رجل الأعمال ورئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، إن الله أراد أن يوحد المصريين خلف "القائد العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسى" حسب وصفه.

وأضاف راتب في مؤتمر جماهيرى الذى نظمته النقابة العامة لقطاع البترول، اليوم الأربعاء، باستاد "بتروسبورت" بالتجمع الخامس: "في تاريخ الأمم لحظات فارقة وأيام حاكمة ونحن في هذا المؤتمر في معقل الطاقة البشرية الذي يمثل عبق التاريخ والمستقبل وهو قطاع البترول."

وتابع: "الأيام السالفة شهدت تحديات اقتصادية كبيرة، والارهاب يحاول ان يقتنص هذا البلد العظيم، وعلي مدار الـ4 سنوات الماضية استطاعت مصر أن تواجه كل هذه التحديات".​