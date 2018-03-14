السكك الحديدية تنفي تعطل حركة القطارات بـ"أبوكبير"

كتب- أحمد نجيب:

قالت هيئة السكك الحديدية، إن حركة مسير القطارات على خط الزقازيق أبو كبير، منتظمة، ولا صحة لما تم تداوله عبر بعض المواقع ظهر اليوم عن سقوط عربة قطار عن القضبان بـ"أبو كبير"، وأن حركة القطارات على الخط تعمل بصورة طبيعية.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، وحركة مسير القطارات على خط الزقازيق أبو كبير تعمل بصورة طبيعية.

وناشدت الهيئة وسائل الإعلام، عند كتابة أي أخبار تخص مرفق السكك الحديدية الذي يخدم طبقة عريضة من المواطنين، بتحري الدقة قبل النشر والرجوع إلى المصادر الرسمية.​