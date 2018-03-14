الجيزة تسترد 20 ألف متر من أملاك دولة

كتب- السيد الحراني:

استردت محافظة الجيزة، خلال الأيام الماضية 20 ألف و561 م2 أراضي أملاك دولة، بمراكز ومدن العياط والحوامدية والبدرشين، خلال حملات شنتها المحافظة لإزاله التعديات على أراضي الدولة.

وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الحملات مستمرة لإزالة التعديات، مشيرا إلى أن إجمالي الحالات التى تم إزالتها بلغت 8 حالات تابعة لهيئة الأوقاف المصرية، مؤكدا أنه تم رصد 49 حاله تعدى بمركزى العياط والبدرشين و هيئة الأوقاف والهيئة العامة للطرق والكبارى، ويتم ازالتهم على الفور بالتعاون مع الجهات صاحبه الولاية خلال الأيام المقبلة.

ولفت المحافظ، إلى توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف حملات إزاله التعديات على أراضي املاك الدوله أو الأراضي الزراعية ومحاسبة المخالفين.

وأوضح أن اللجنة المنوط بها استقبال طلبات التقنين تواصل عملها وفقًا للقانون واللائحة الصادرين فى هذا الشأن.​