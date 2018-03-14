عبدالعال: القطان ساهم بشكل كبير في توطيد العلاقات المصرية السعودية

كتب- أحمد علي:

استقبل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، السفير أحمد القطان، وزير الدولة للشئون الأفريقية بالمملكة العربية السعودية، في ختام مهمته كسفير للمملكة لدى مصر.

وخلال اللقاء، قدم الدكتور عبدالعال التهنئة إلى السفير بمناسبة تسلمه مهام منصبه الجديد، مؤكدًا على تقديره دوره الكبير خلال سنوات عمله بمصر، والذي كان له أكبر الأثر في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى تعزيز التنسيق بشأن قضايا الاهتمام المشترك، وخاصة ما يتعلق بتحقيق الاستقرار في المنطقة ومعالجة الأزمات التي تشهدها.

وأكد عبدالعال على ثقته الكاملة في الدور الجديد للسفير أحمد القطان في تعزيز علاقات المملكة وتواجدها في القارة الأفريقية، وهو ما سينعكس على مجمل العلاقات العربية مع القارة السمراء.

من جانبه، أعرب السفير أحمد القطان عن سعادته وتقديره لهذا اللقاء، كما أعرب عن تقديره لما لمسه خلال فترة عمله من تعاون وثيق وترحاب من قبل جميع المسئولين فى مصر، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في شتى المجالات، وهو ما انعكس على تعزيز الحوار السياسي بين البلدين الشقيقين تجاه القضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة.​