ضبط راكب أخفى نصف مليون جنيه في مواسير حقائبه بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

ضبطت إدارة التأمين في مطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء، راكب مسافر على طائرة مصر للطيران المتجهة إلى دبى، حاول تهريب مبالغ مالية كبيرة في مواسير الحقائب الخاصة به، وتم إلغاء سفره واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

واشتبهت الخدمة المعنية على جهاز كشف الحقائب، فى وجود أجسام معتمة داخل حقائب الراكب المصري أثناء إنهاء إجراءات سفره للإمارات، وبفتح الحقائب بمعرفة الراكب وتفتيشها عثر على مخبأ داخل المواسير الحديدية الداعمة لجوانب وأرضية الحقائب على مبلغ مالى قدرة 396 ألف جنيه مصري، و25 ألف ريال سعودي.

وأمر اللواء طه بيومي، مساعد وزير الداخلية لأمن المطار، باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب وإلغاء سفره.​