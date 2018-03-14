برلماني: زيارة السيسي لوزارة الداخلية تجديد ثقة في اللواء مجدي عبدالغفار

كتب- أحمد علي:

وصف اللواء خالد خلف الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلى مقر وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة، بأنها زيارة تاريجية، وتأتي في وقت تقوم فية أجهزة الأمن الداخلية ببسط الأمن في ربوع البلاد، وأنها تأكيد على الدعم الكامل من القيادة السياسية لرجال الشرطه الأبطال.

وأضاف خلف الله في بيان له، بأن الزيارة حملت عدة رسائل، أولها أنها بمثابة تجديد الثقة في الوزير الكفء، اللواء مجدي عبدالغفار، قائد الشرطة وحامي الأمن الداخلي للبلاد، حسب وصفه.

وثمن خلف الله، من مثل هذة الزيارات ورد فعلها على الحالة المعنوية لرجال الشرطة والتأكيد على أن القيادة السياسية خلفهم في القضاء على الإرهاب ومكافحة الجريمة بشتى صورها.

وكان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، زار مقر وزارة الداخلية بالقاهرة، لمتابعة دور الشرطة في العملية الشاملة (سيناء 2018) لمواجهة الإرهاب، وكذلك جهودها في مجال ضبط الأمن وترسيخ الاستقرار في جميع أنحاء الجمهورية.​