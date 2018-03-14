والدة "ضحية بريطانيا": مريم لم تتخط مرحلة الخطر

كتبت- عايدة رضوان:

قالت نسرين أبوالعينين، والدة مريم - الفتاة المصرية المُعتدى عليها من قِبل 10 فتيات من أصول إفريقية في مدينة نوتنجهام الإنجليزية - حيث تعيش الأسرة منذ 4 سنوات، إن الوضع الصحي لمريم لم يتحسن بعد، مضيفةً أنه كان من المقرر أن تخضع ابنتها لعملية جراحية منذ يومين إلا أنها لم تتمكن من ذلك نظرًا لسوء وضعها الصحي.

وتابعت أبو العينين، في تصريحات لمصراوي، أن الأطباء اضطروا لفصل فص الرئة الأيسر بشكلٍ مؤقت في محاولة لوقف النزيف، مضيفةً: "مريم لسه في العناية المركزة".

وفيما يخص إلقاء القبض على المعتديات، صرحت والدة مريم، بأنه لم يتم القبض حتى الآن على أي من المعتديات رغم وجود كاميرات في موقع الحادث، موضحةً أنه نظرًا لعدم استخراج أي تقرير طبي من المستشفى المعالج لم تتمكن السلطات من اتخاذ أي إجراءات في حقهن، مضيفةً: "القانون هنا بيمنع خروج أي تقرير قبل ما الحالة تتعافى وتخرج من المستشفى".

يذكر أن مريم حاتم مصطفى، تعرضت لاعتداء من قبل 10 فتيات بريطانيات من أصول إفريقية، في مدينة نوتنجهام، إذ سحلتها الفتيات مسافة نحو 20 مترًا في أحد الشوارع المزدحمة بالمارة، ما تسبب لها في إصابات جسيمة.​