برلمانية: مساعدة أهالي سيناء واجب وطني

كتب- أحمد علي:

صرحت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة المرأة لاتحاد نقابات عمال مصر واتحاد حوض النيل، بأن أهالينا في سيناء يحاربون الإرهاب ويتحملون ما لا يتحمله بشر، ووسط كل ذلك يعيشون ويتعايشون رغم المخاطر التي تحدق بهم.

وأضافت في بيان، اليوم الأربعاء، "علينا واجب وطني يتمثل في مساعدتهم بالمأكل والمشرب كنوع من رد الجميل علينا، وهذا حقهم وليس منة من أحد".

وتابعت عطوة: "الحياة هناك تشوبها الحرب على الإرهاب ما يعني أنهم يحتاجون إلى الاهتمام والرعاية من جانبنا، وهذا أقل واجب لرد الجميل لهم، على الرغم من عدم مطالبتهم بذلك، في موقف وطني شجاع".

وناشدت عطوة كل الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني برد الجميل لأهالي سيناء من خلال إرسال معونات معيشية لهم تساعد على الحياة الصعبة التي يتحملونها دون كلل أو امتعاض".​