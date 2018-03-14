عميد تجارة الأزهر: قطر "شارعين ونخلة" وغير قادرة على مواجهة مصر

كتب – محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد يونس، عميد كلية التجارة بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، إن هناك دولًا متآمرة على مصر منهم قطر، مضيفا: "قطر ما هي إلا قطيرة وأطلقت على نفسها دولة، وهي عبارة عن شارعين ونخلة".

وأضاف خلال كلمته في الندوة التي عقدت اليوم الأربعاء، تحت عنوان "أهمية المشاركة الشبابية في الانتخابات الرئاسية"، بمقر الكلية بمدينة نصر، أن قطر أطلقت على نفسها دولة، وغير قادرة على مواجهة مصر.

ونوه عميد كلية التجارة، إلى أنه لا يوجد دولة أرادت أن تواكب التقدم، إلا واستخدمت العلم، الذي يعد أولى عربات قطار التنمية، داعيا طلاب الأزهر إلى التحلي بالعلم.

وأوضح يونس، أن منظومة القيم والأخلاق من ضرورات التقدم بجانب العلم، موكدًا أن بالعلم والعلماء ستبني مصر، والرئيس سيبني مصر بسواعد أبنائها المخلصين.