رئيس جامعة القاهرة: التحول الإلكتروني للنظام المالي يسهل تسديد الرسوم الدراسية



كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة شهدت تحولًا سريعًا في النظام الإلكتروني في التعاملات المالية للجامعة، وشدد مجلس الجامعة على أن تكون كل حسابات الجامعة من أي نوع داخل البنك المركزي، ضمن الشفافية وعمليات الإصلاح المالي والإداري.

وأضاف الخشت في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن التحول الإلكتروني للنظام المالي سيسهل على الطلاب إجراءات تسديد الرسوم الدراسية بدلاً من الوقوف طوابير على شباببيك الموظفين، مشيرا إلى أن الجامعة ستحول كل التعاملات المالية سواء مع الطلاب أو أي من المتعاملين معها من الخارج عن طريق التعاملات المالية الإلكترونية.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على عدم وضع أي أعباء مالية على العاملين بالجامعة وعدم المساس بأوضاعهم في أي مجال من المجالات خاصة في الخدمات الطبية المقدمة لهم في مستشفيات الجامعة، موضحًا أن الجامعة تولي أهمية كبيرة بالعاملين بها من أجل الارتقاء بمستواهم المهني والمعيشي بما يعود بالنفع على أدائهم في قطاعات الجامعة المختلفة.

وأوضح الخشت حرص الجامعة على أعمال صيانة المباني والمنشآت في منظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق وصيانة المصاعد، بالإضافة إلى توجيه لجنة المنشآت لمراجعة مصاعد المستشفيات الجامعية والاهتمام الدوري بها للمساهمة في تخفيف الأعباء على المرضي وتوفير سبل الراحة لهم.