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ضبط ثعالب محنّطة مع راكب سعودي بمطار القاهرة

01:58 م الأربعاء 14 مارس 2018
ضبط ثعالب محنّطة مع راكب سعودي بمطار القاهرة

كتب - طه عبيد:
أحبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب ثعالب محنطة، مع راكب سعودي الجنسية حاول السفر بها إلى الرياض.

وقالت مصادر بالمطار، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران المتجهة إلى الرياض، اشتبه أمين الشرطة في حقائب راكب سعودي، وبتفتيشها عثر على ثعالب محنطة محظور اصطحابها، وأخطر الحجر البيطري بالمطار.

وأمر الدكتور صفوت مبارك مدير الحجر البيطري بمصادرة الثعالب المحنطة طبقا للقوانين وتم السماح للراكب بالسفر.

 

ثعالب محنطة راكب سعودي مطار القاهرة

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