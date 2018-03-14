الرئاسة: السيسي يتابع "العملية الشاملة" من مقر وزارة الداخلية

كتب- عمر مصطفى:

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم حاليا بزيارة لمقر وزارة الداخلية بالقاهرة، لمتابعة دور الشرطة في العملية الشاملة (سيناء 2018) لمواجهة الإرهاب، وكذلك جهودها في مجال ضبط الأمن وترسيخ الاستقرار في جميع أنحاء الجمهورية.